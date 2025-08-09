Нетрезвый мужчина в Шелехове избил BMW и устроил дебош в ТЦ

Инцидент с участием нетрезвого мужчины произошел сегодня в городе Шелехове Иркутской области. Его заподозрили в повреждении чужого имущества.

По данным региональной полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный сломал стекло от входной двери и нанес повреждения одному из торговых павильонов в здании. Кроме того, он вышел на улицу и избил припаркованный рядом автомобиль BMW.

Предполагаемого нарушителя задержали по горячим следам. Им оказался местный житель 1997 года рождения, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Ему понадобилась медпомощь, так как во время дебоша он порезался стеклом.

Проводится проверка – по ее результатам будет принято правовое решение.