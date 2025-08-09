Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы

Владельцы сети пекарен «Цех» в Иркутске заявили о ребрендинге. Заведения в ближайшее время перестанут работать под прежним названием после жалобы на нарушение прав на товарный знак.

«Пекарен "Цех" больше нет. Пару месяцев назад "Цех85" подал на нас иск за нарушение их товарного знака, поскольку наши названия были довольно похожи. Они предложили нам сменить название. <…> Мы очень старались его сохранить, поскольку проработали под эти названием 5 лет. Оно для нас родное. Но потом мы поняли, что эта классная возможность прожить вторую жизнь под новым именем», – рассказали владельцы иркутской сети.

Они также добавили, что изменения станут отправной точкой для роста и развития проекта. Новое наименование сети пекарен планируют озвучить в ближайшее время. Концепция же пока останется прежней.

В настоящее время в Иркутске, по данным 2ГИС, под брендом «Цех» открыто пять заведений в Октябрьском и Кировском районах города. Здесь продают завтраки, напитки, а также выпечку собственного производства.

«Цех85» – сеть пекарен-кондитерских родом из Санкт-Петербурга. C 2016 года было открыто более 100 заведений не только в северной столице страны, но и за ее пределами. Компания занимается производством готовой еды, напитков, выпечки, пирогов, тортов, хлеба и другой продукции.