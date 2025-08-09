Закрытый из-за пожарной опасности север острова Ольхон вновь доступен туристам

Два туристических маршрута в Иркутской области на территории Прибайкальского нацпарка, ранее закрытые из-за угрозы пожарной опасности, вновь открыты для посещения. Речь о направлениях «Север Ольхона» и «д. Курма – д. Кочериково».

По данным «Заповедного Прибайкалья», несмотря на высокие классы пожарной опасности, в Приангарье наблюдаются благоприятные погодные условия, которые позволяют посещать указанные территории.

При этом есть ограничения: на лесных участках этих двух маршрутов разрешен лишь транзитный проезд без остановок. Приготовление и разогрев здесь пищи с использованием любых источников открытого огня, кроме газовых горелок, выбрасывание тлеющих окурков на землю – под запретом.