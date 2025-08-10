Большинство иркутян считают, что на первом свидании должен платить мужчина

Аналитики SuperJob провели исследование и узнали, кто должен оплачивать счет в кафе или ресторане на первом свидании по мнению жителей Иркутска. Большинство горожан считают, что это необходимо делать представителям сильной половины.

«54% женщин и 51% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина. Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола», – отмечают исследователи.

С тем, что расходы должен покрывать тот, кто пригласил, соглашаются чаще женщины – 13%, мужчины – 10%. Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности выступают 3% мужчин и 4% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 2% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.