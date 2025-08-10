Пассажиропоток на авиамаршруте Иркутск – Братск вырос на 50%

Рост пассажиропотока зафиксировали на авиамаршрутах Иркутск – Братск, а также Братск – Иркутск. Такие изменения произошли в 2025 году.

«Пассажиропоток на маршрутах Иркутск – Братск и Братск – Иркутск в 2025 году вырос на 50%, с января по июль 2025 года рейсами воспользовались 30,5 тысячи человек, это на 10 тысяч больше, чем годом ранее», – пояснили в аэропорту Братска.

С учетом растущей популярности маршрутов был запущен дополнительный вечерний рейс. Полеты с 18 августа будет выполнять авиакомпания Utair на самолетах ATR 72-500, рассчитанных на 70 пассажиров.

Также между городами самолеты летают в первой половине дня. Их выполняет компания S7.