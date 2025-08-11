Названы сферы, лидирующие по росту зарплат в России: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Россия может стать одним из лидеров мира по производству редкоземельных металлов, назван топ сфер по росту зарплат в стране, озвучен самый доходный актив, а в Иркутской области подорожала аренда большинства квартир. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Лидер по редкоземельным металлам

России пророчат большое будущее в сфере добычи редкоземельных металлов: с учетом реализации новой программы поддержки соответствующего производства и прихода крупных инвесторов в отрасль есть все шансы войти к 2030 году в топ-5 лидеров мира. Пока же ключевыми игроками по объемам добычи являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд.

Топ сфер по росту зарплат

Аналитики назвали сферы, лидирующие по росту зарплат в России по итогам первого полугодия 2025-го. Средние заработки больше всего выросли в туристической отрасли, химической и тяжелой промышленности. Соискателям предлагали 84,9 тысячи, 81 тысяча и 115, 8 тысячи рублей соответственно – прирост оценивается в 41-65%. Больше всего увеличились доходы турагентов, хостес, инженеров-технологов, пескоструйщиков, токарей.

Самый доходный актив

Назван наиболее доходный актив среди российских инструментов по итогам 2025 года. Им оказались облигации федерального займа, которые обогнали золото и корпоративные облигации. Доходность ОФЗ за последний год оказалась равна 27,4%, облигаций – 26,5%, золота – 24,6%. Худший результат на российском рынке показывали инструменты, привязанные к иностранной валюте.

Подорожание аренды

Иркутск вошел в число российских городов, где по итогам июля подорожала аренда квартир. В частности, стал стоить больше съем однокомнатных и двухкомнатных объектов – на 1,1% и 1,3% соответственно, составив в среднем 30,5 и 37,9 тысячи рублей. При этом трехкомнатные квартиры за прошлый месяц подешевели на 1,9%, до 48,6 тысячи рублей. По РФ больше всего арендные ставки выросли в Смоленске, снизились – во Владивостоке.

Возвращение Ольхона

В Иркутской области ранее закрытые из-за угрозы пожарной опасности два туристических маршрута вновь открыли – «Север Ольхона» и «д. Курма – д. Кочериково». Это позволила сделать ненастная погода, на фоне которой обстановка улучшилась. Однако посещать территории можно с ограничениями: запрещены приготовление и разогрев здесь пищи с использованием любых источников открытого огня, выбрасывание окурков. По лесным участкам можно проезжать только без остановок.