ЕС требует учета своих интересов в переговорах Трампа и Путина

Европейские лидеры стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. Страны ЕС призывают учитывать интересы Евросоюза и Украины в российско-американских переговорах. Саммит России и США запланирован на 15 августа на Аляске, передаёт РБК.

9 августа в Великобритании состоялись переговоры между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по национальной безопасности, в которых также участвовали украинские чиновники Рустем Умеров и Андрей Ермак. 11 августа главы МИД государств Евросоюза проведут онлайн-встречу, созванную главой европейской дипломатии Кайей Каллас, которая подчеркнула, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой должно включать Киев и ЕС.

Белый дом не прокомментировал возможное участие в встрече. В ночь на 10 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры стран ЕС и Великобритании опубликовали совместное заявление, призывая учитывать интересы ЕС и Украины в переговорах Трампа и Путина.

Украина и ее европейские союзники настаивают на прекращении огня как первом шаге перед долгосрочным урегулированием и считают необходимым продолжать экономическое давление на Москву. Российское предложение, по данным The Wall Street Journal, подразумевает территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня.

Путин заявил в начале августа, что российские условия, озвученные в июне 2024 года, остаются прежними и включают вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.