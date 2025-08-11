Новости

Инфляция в России превысила 10% в 36 регионах

По данным Банка России, во втором квартале 2025 года двузначная инфляция сохраняется в 36 субъектах РФ, что меньше показателей начала года. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в Севастополе (12,4%), Крыму (11,9%) и Калининградской области (11,8%).

«Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ привела к укреплению рубля и замедлению инфляции», – рассказал «Известиям» главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

Эксперты связывают региональные различия в инфляции с структурой потребительской корзины и климатическими условиями. Наименьший рост цен зафиксирован на Чукотке (5,2%) и в Магаданской области (6,7%).

Напомним, что в июне 2025 года инфляция в Иркутской области составила 9,58%.


