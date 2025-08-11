Богатые россияне назвали ключевые признаки высокого достатка

Россияне с высоким доходом определили критерии богатства и социального статуса, но не все готовы тратить деньги на атрибуты достатка. Исследование «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты» показало, что более половины респондентов считают недвижимость (64%) и автомобили премиум-класса (55%) ключевыми признаками богатства. Исследование проведено Светланой Мареевой и Екатериной Слободенюк из НИУ ВШЭ, передаёт газета "Ведомости".

Также более половины опрошенных (51%) назвали заграничные поездки признаком высокого статуса, что на 9% больше, чем годом ранее. Другие формы потребления, такие как дизайнерская одежда, аксессуары, ювелирные украшения (46%), посещение дорогих ресторанов (43%) и дорогостоящая техника (41%), зависят от стиля жизни и возраста.



Ранее сообщалось о падении доверия богатейших россиян к отечественным банкам. В 2024 году лояльность богатых клиентов к российским банкам снизилась на 19 процентных пунктов до 43% по индексу удовлетворенности NPS, достигнув минимального уровня за последние четыре года. У более состоятельных клиентов падение было еще более значительным — до 22% с 54%, что связано с гонкой процентных ставок по вкладам и снижением на фондовом рынке, согласно исследованию Frank RG.