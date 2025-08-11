Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска

Марат Хуснуллин, вице-премьер, отвечающий за жилищное и дорожное строительство, заявил, что 19% девелоперов находятся в зоне риска из-за падения продаж квартир после отмены льготной ипотеки и роста стоимости заемного финансирования. Несмотря на трудности, Хуснуллин считает, что катастрофы пока нет. В интервью «Ведомостям» он рассказал о планах государства по поддержке строительного сектора, важности доступной ипотеки и приоритетах правительства в инфраструктурных проектах.

Согласно аналитическому центру «ДОМ.РФ», в первом полугодии 2025 года продажи жилья в новостройках в России достигли 10,4 млн кв. м, что на 26% меньше, чем в 2024 году. В денежном выражении это снижение составило 16%, достигнув 2,1 трлн руб. Данные Росстата подтверждают падение ввода нового жилья до 52,2 млн кв. м, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.



Эксперты отмечают, что сокращение ввода нового жилья продолжается из-за изменений в льготной программе и высоких ставок по рыночной ипотеке. Ранее Хуснуллин предупреждал, что при сохранении высоких процентных ставок ввод нового жилья в России может упасть на 30% к 2024 году.