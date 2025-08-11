Новости

Европа требует усиления санкций: что ждет Россию после встречи Путина и Трампа?

Лидеры европейских стран призвали США усилить санкционное давление на Россию перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, чтобы способствовать прекращению военных действий на Украине, сообщает Financial Times.

В Брюсселе рассматривают использование замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear Bank на сумму €195 млрд, для предоставления кредита Украине, передаёт РБК. Москва ранее предупреждала, что любые действия с этими активами будут расценены как «грабеж».

Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что может начаться обсуждение судьбы этих активов, если Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб. Призыв к усилению санкций был озвучен на саммите 9 августа, организованном министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военное давление на Россию недостаточно и что он убеждал Трампа ввести новые санкции, которые окажут значительное влияние на российскую экономику.

Трамп ранее обещал ввести вторичные пошлины в размере «примерно 100%» на Россию и ее торговых партнеров, если не будет прогресса в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.


