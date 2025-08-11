Золото теряет позиции: что стало самым доходным активом в России?

Золото, долгое время лидировавшее по доходности среди активов на 12-месячном горизонте, уступило место облигациям федерального займа (ОФЗ) и корпоративным облигациям. Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России за июль 2025 года, ОФЗ обогнали золото и корпоративные облигации с рейтингом «А», став самым доходным активом среди российских инструментов с доходностью 27,4%. Корпоративные облигации «А» показали доходность 26,5%, а золото — 24,6%.

С начала 2025 года наибольшая доходность осталась у корпоративных облигаций (от 16,5 до 27%) и ОФЗ (18,7%). Самые низкие результаты показали инструменты, привязанные к иностранной валюте: депозиты в иностранной валюте (от 9,8 до 18,1%) и замещающие облигации (11,7%).

В июле замещающие облигации стали наиболее доходным активом (6,4%) благодаря снижению ставок и ослаблению рубля. Далее наиболее доходные инструменты в июле расположились следующим образом: акции информационной отрасли (6,1%), корпоративные облигации «А» (5,2%), корпоративные облигации «ВВВ» (4,9%), депозит в долларах США и ОФЗ (по 4,5%), корпоративные облигации «АА» и акции телекоммуникационной отрасли (по 4,1%), депозит в юанях (4%).

Наибольшие потери понесли акции нефтегазовой отрасли (-4,6%) и акции транспортных компаний (-2%). Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR), учитывающий изменения цен акций и реинвестированные дивиденды, в июле снизился на 0,8%, тогда как MOEX, отражающий только изменение стоимости акций без учета дивидендов, потерял 4,05%.