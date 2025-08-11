Продажи премиальных китайских авто в России рухнули на 50-65%

Российский рынок новых автомобилей переживает резкое перераспределение спроса: продажи премиальных китайских марок за семь месяцев 2025 года сократились на 38-65%, тогда как европейские люксовые бренды показали рост до 65%.

«У европейского и китайского премиального сегмента автомобилей абсолютно разные покупатели. По его мнению, премиальных «китайцев» покупает прежде всего средний класс, доля которого постепенно уменьшается, что тянет за собой и снижение продаж этих машин», – переедают «Известия» слова главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Аналитики связывают ситуацию с укреплением рубля и разным восприятием брендов – китайские марки пока не могут конкурировать по статусу с Mercedes-Benz и BMW. При этом гибридные модели Wey и Aito Seres показали рост продаж более чем на 65%.

Напомним, что в июле российские банки предоставили населению около 164 млрд рублей на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Этот объем на 23% превышает показатели июня текущего года, но на 31% меньше, чем в июле 2024 года.