Банкротство по-новому: что нужно знать о новых законодательных изменениях

11 августа 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь арбитражный управляющий обязан включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение о результатах процедуры (отчет) в течение десяти дней с даты вынесения судебного акта о завершении банкротства.

Исполняющая обязанности начальника отдела по надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Богочова поясняет, что ранее сообщение включалось в реестр в течение десяти дней с даты завершения процедуры. Эти изменения устранили правовую неопределенность.

Согласно поправкам, арбитражные управляющие должны указывать сумму включенных требований в сообщении, которое включается в реестр согласно пункту 7.2 статьи 16 закона. Дополнительно финансовый управляющий обязан включать в реестр сведения о предъявлении кредитором требований к должнику и о включении заявленных требований в реестр кредиторов, а также о подаче заявления о признании сделки недействительной и вынесении судебных актов по его пересмотру.