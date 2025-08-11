Зачем распускают слухи о заморозке вкладов?

Зампред Банка России Алексей Заботкин, заявил, что запрет на снятие наличных с вкладов исключен. Это заявление стало реакцией на циркулирующие в соцсетях и некоторых СМИ слухи о заморозке вкладов.

– На наш взгляд, слухи ни на чем не основаны хотя бы потому, что ликвидности у банков достаточно, и многие из них уже значительно снизили процентные ставки по вкладам, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Более того, несмотря на вероятность увеличения дефицита федерального бюджета выше запланированного уровня, он финансируется путем рублевых заимствований и продажи валюты из ФНБ. Если предположить, что регулятор пошел бы на заморозку вкладов, то это бы означало одномоментную потерю доверия населения к банковской системе и ее глубочайший кризис, чего ЦБ РФ и правительство не могут допустить.

Вполне возможно, что дезинформация распространяется в преддверии исторической даты 17 августа, когда в 1998 году в этот день произошли одновременный дефолт правительства РФ по облигациям, девальвация рубля и обвал тогда еще очень узкого и малоликвидного фондового рынка. Нередко эти темы вкидываются в общественное пространство, чтобы спровоцировать панику у определенных социальных групп.

– Нельзя исключать, что подобные «нестандартные прогнозы» распространяются еще и теми, кому выгодно немного оживить ныне стагнирующий рынок недвижимости, мотивируя средний класс забирать из банков крупные вклады и тратить их на покупку жилья, или хотя бы первоначальный взнос по ипотеке на новое жилье. Однако лучший способ повысить спрос на недвижимость — это разумные проценты по ипотеке. Мы ожидаем, что к концу текущего года ставка по ней может опуститься в среднем лишь до 24% годовых, – резюмирует Наталья Мильчакова.

Эксперты обращают внимание на ключевую ставку, подчеркивая, что до следующего заседания ЦБ РФ 12 сентября Росстат еще несколько раз опубликует данные о недельных темпах инфляции. Эти данные, наряду с инфляционными ожиданиями населения, темпами роста ВВП и кредитования, будут учитываться регулятором при принятии решений по монетарной политике. Однако текущий тренд на дефляцию и ее ускорение указывают на возможность того, что ЦБ может вновь снизить ключевую ставку в сентябре, вероятно на 100-200 б.п., до уровня 16-17%.