Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Кадровый дефицит разгоняет зарплаты: кто выигрывает от роста?

Кадровый дефицит стимулирует рост зарплат в России, особенно в таких отраслях, как туризм, химическая промышленность и тяжелое машиностроение. По данным платформы Авито Работа, в первом полугодии 2025 года зарплаты в этих секторах увеличились на 65%, 51% и 41% соответственно. Турагентам, инженерам-технологам, пескоструйщикам и токарям предлагают зарплаты, достигающие 120–190 тыс. рублей в месяц. Работодатели также расширяют нематериальные бонусы, включая обучение и ДМС.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет, что рост зарплат обусловлен дефицитом квалифицированных кадров и повышенным спросом. В туризме это связано с расширением внутреннего туризма и развитием гостиничного бизнеса, а в промышленности — с необходимостью импортозамещения и модернизации оборудования. Компании конкурируют за специалистов, предлагая более привлекательные условия.

Читайте также:

Взрослые сотрудники ждут от работодателя ДМС, а молодежь — дополнительного отпуска
8 августа 2025
В Сибири нехватка врачей: на одну вакансию меньше одного резюме
6 августа 2025

Чернов прогнозирует дальнейшую инфляцию зарплат в секторах с кадровым дефицитом, что может повлиять на маржинальность бизнеса, особенно в промышленности с длинным циклом окупаемости. 

Глава РСПП Александр Шохин считает, что проблему нехватки рабочей силы в России вряд ли удастся решить только за счет роста производительности труда в ближайшие пять лет. По словам главы РСПП, сейчас на российском рынке труда не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек. Поэтому стране необходимо компенсировать дефицит за счет трудовой миграции, отмечая, что регулирование этого процесса является ключевым для рынка труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (771)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес