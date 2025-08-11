Кадровый дефицит разгоняет зарплаты: кто выигрывает от роста?

Кадровый дефицит стимулирует рост зарплат в России, особенно в таких отраслях, как туризм, химическая промышленность и тяжелое машиностроение. По данным платформы Авито Работа, в первом полугодии 2025 года зарплаты в этих секторах увеличились на 65%, 51% и 41% соответственно. Турагентам, инженерам-технологам, пескоструйщикам и токарям предлагают зарплаты, достигающие 120–190 тыс. рублей в месяц. Работодатели также расширяют нематериальные бонусы, включая обучение и ДМС.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет, что рост зарплат обусловлен дефицитом квалифицированных кадров и повышенным спросом. В туризме это связано с расширением внутреннего туризма и развитием гостиничного бизнеса, а в промышленности — с необходимостью импортозамещения и модернизации оборудования. Компании конкурируют за специалистов, предлагая более привлекательные условия.

Чернов прогнозирует дальнейшую инфляцию зарплат в секторах с кадровым дефицитом, что может повлиять на маржинальность бизнеса, особенно в промышленности с длинным циклом окупаемости.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что проблему нехватки рабочей силы в России вряд ли удастся решить только за счет роста производительности труда в ближайшие пять лет. По словам главы РСПП, сейчас на российском рынке труда не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек. Поэтому стране необходимо компенсировать дефицит за счет трудовой миграции, отмечая, что регулирование этого процесса является ключевым для рынка труда.