Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Сезонная дефляция и планы ЦБ: как изменится ключевая ставка?

Читайте также:

Зачем распускают слухи о заморозке вкладов?
11 августа 2025
Ставки по вкладам падают: что предлагают топ-20 банков?
8 августа 2025

ЦБ РФ планирует вернуться к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, сообщил первый зампред Банка России Алексей Заботкин. Внеочередные заседания по корректировке ключевой ставки не запланированы, так как текущая дефляция носит сезонный характер и связана с падением цен на овощи и фрукты, подчеркнул он.

Согласно данным Росстата, с 29 июля по 4 августа дефляция составила 0,13%, после 0,05% в предыдущие две недели. Цены на картофель, белокочанную капусту и свеклу снизились почти на 10%. Однако рост цен на свинину (+0,6%) и повышение тарифов ЖКХ в начале июля ограничили более глубокую дефляцию. В связи с этим месячная инфляция за июль, вероятно, останется на июньском уровне в 0,2%.

– Поводов для созыва внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ РФ в августе не наблюдается. Ее, скорее всего, снизят в сентябре. Сохраняем прогнозы ключевой ставки и инфляции по итогам года в диапазонах 16–17% годовых и 7,5–8% соответственно, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (213)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес