Сезонная дефляция и планы ЦБ: как изменится ключевая ставка?

ЦБ РФ планирует вернуться к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, сообщил первый зампред Банка России Алексей Заботкин. Внеочередные заседания по корректировке ключевой ставки не запланированы, так как текущая дефляция носит сезонный характер и связана с падением цен на овощи и фрукты, подчеркнул он.

Согласно данным Росстата, с 29 июля по 4 августа дефляция составила 0,13%, после 0,05% в предыдущие две недели. Цены на картофель, белокочанную капусту и свеклу снизились почти на 10%. Однако рост цен на свинину (+0,6%) и повышение тарифов ЖКХ в начале июля ограничили более глубокую дефляцию. В связи с этим месячная инфляция за июль, вероятно, останется на июньском уровне в 0,2%.

– Поводов для созыва внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ РФ в августе не наблюдается. Ее, скорее всего, снизят в сентябре. Сохраняем прогнозы ключевой ставки и инфляции по итогам года в диапазонах 16–17% годовых и 7,5–8% соответственно, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.