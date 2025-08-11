Новости

С 1 сентября в России запретят бизнес на дачных участках

С сентября 2024 года вступает в силу закон, полностью запрещающий ведение бизнеса на территории садоводческих товариществ. Поправки, инициированные группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, коснутся хостелов, мастерских, магазинов и других коммерческих объектов на дачах.

«Закон направлен на сохранение целевого использования садовых участков - исключительно для личных нужд граждан», – передает бизнес-издание РБК пояснение законодателей.

Исключение сделано только для продажи излишков урожая, если владелец не использует наемный труд и площадь участка не превышает 50 соток. Нарушителям грозят административные штрафы.


