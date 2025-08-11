Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»

8 августа в Колыванском районе Новосибирской области прошел «День Земли Сибирской-2025», участником которого стал Банк Уралсиб. Организатором мероприятия выступило министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Новосибирской области.

Программа форума была насыщенной и разнообразной и собрала на площадке мероприятия представителей агробизнеса: научные, промышленные, агросервисные организации. Участниками форума стали также руководители региона, представители министерства сельского хозяйства Новосибирской области, начальники органов управления АПК и специалисты сельскохозяйственных предприятий муниципальных образований Новосибирской области.

Банк Уралсиб организовал локацию, где сотрудники банка консультировали предпринимателей и представителей компаний агробизнеса по различным вопросам банковского обслуживания. Посетители смогли получить ответы на вопросы о программах кредитования и специальных программах Уралсиба. За время работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

«Сегодня Банк Уралсиб развивает сотрудничество с разными отраслями экономики, включая сельское хозяйство, разрабатывает специальные тарифы и пакетные предложения. Мы готовы выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими потенциальными клиентами», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.