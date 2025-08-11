Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 10 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 820,5 млрд рублей, собственные средства (капитал)   104,2 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес