Почему 500 тысяч рублей на человека — новый минимум успеха среди обеспеченных россиян

Россияне с доходами из верхних 10% (медианный доход — 180 тыс. руб. в месяц на человека) не считают себя состоятельными, показало исследование ВШЭ. Для статуса «богатый» им требуется заработок около 500 тыс. руб. в месяц на члена домохозяйства. Лишь 36% опрошенных признали, что соответствуют этому уровню, передаёт "Коммерсант".

Хотя респонденты высоко оценили свою жизнь (средняя оценка — 8 баллов из 10), большинство из них (72%) ставят собственное социальное положение ниже среднего уровня (4–7 баллов). Они редко ассоциируют себя с «элитой», объясняя это внутренним социальным расслоением и ростом восприятия экономического неравенства. Так, 73% участников исследования признают усиление разрыва между слоями населения, а почти половина (57%) акцентирует внимание на значительной разнице доходов.

Ранее россияне с высоким доходом назвали критерии богатства и социального статуса, но не все готовы тратить деньги на атрибуты достатка. Исследование «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты» показало, что более половины респондентов считают недвижимость (64%) и автомобили премиум-класса (55%) ключевыми признаками богатства. Несмотря на наличие значительных финансовых ресурсов, бОльшая доля высокодоходных россиян предпочитает не демонстрировать своё благосостояние посредством приобретения дорогостоящих предметов роскоши, показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное Светланой Мареевой и Екатериной Слободенюк.