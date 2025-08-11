Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»

Событие, посвящённое 70-летию Дня строителя, объединило на одной площадке ведущие строительные компании, которые подготовили для горожан интересную разнообразную программу.

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Два дня – 9 и 10 августа - на площади у памятника Александру III гости мероприятия могли не только  узнать о новых строительных проектах, которые меняют облик Иркутска в настоящее время и запланированы на будущее, но и стать участниками множества творческих активностей: от покраски «стен» до виртуальных полётов на беспилотниках.

Как отметили организаторы праздника, его главной целью была популяризация профессии современного строителя, в первую очередь – для подрастающего поколения.

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

– Строители создают всё, что находится вокруг нас: дома, в которых мы живём, дороги, предприятия и учреждения. И мы не просто знакомим гостей фестиваля с иркутскими компаниями, а формируем новое сознание об образе наших строителей, – прокомментировал министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

– Хороший праздник  организовали. Мои внуки поучаствовали в гонках маленьких игрушечных джипиков, виртуально походили по будущей областной детской больнице – очень красивое здание должно быть, построили башню из мягких кубиков, посмотрели концерт. Действительно, классный получился фестиваль, – поделилась с порталом СИА.ру иркутянка Анна Иванова.

Организаторы фестиваля «Строй-ка фест» – региональный минстрой, Ассоциация застройщиков Иркутской области и event-агентство «Аврора» – планируют сделать масштабный праздник «Строй-ка фест» ежегодным. При этом глава региона Игорь Кобзев предложил в следующем году провести его в 130-м квартале, который, по его мнению, является точкой гордости нашего города уже более десяти лет.

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

 


<p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>«Строй-ка фест» 2025, Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес