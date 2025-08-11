В Иркутской области предупредили об опасной болезни скота

Ветеринарные службы Иркутской области и Бурятии предупредили владельцев крупного рогатого скота об угрозе распространения узелкового дерматита. Это опасное вирусное заболевание сопровождается высокой температурой, кожными поражениями и может привести к гибели от 4% до 95% животных.

«Вирус передается через кровососущих насекомых, продукты убоя больных животных и другие пути. Инкубационный период составляет до 30 суток», – пояснили в Россельхознадзоре.

Владельцам скота рекомендовано немедленно сообщать о подозрительных случаях ветеринарам и изолировать заболевших животных. Нарушение этих правил может привести к массовому распространению инфекции.