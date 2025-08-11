Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

В Иркутской области предупредили об опасной болезни скота

Ветеринарные службы Иркутской области и Бурятии предупредили владельцев крупного рогатого скота об угрозе распространения узелкового дерматита. Это опасное вирусное заболевание сопровождается высокой температурой, кожными поражениями и может привести к гибели от 4% до 95% животных.

«Вирус передается через кровососущих насекомых, продукты убоя больных животных и другие пути. Инкубационный период составляет до 30 суток», – пояснили в Россельхознадзоре.

Владельцам скота рекомендовано немедленно сообщать о подозрительных случаях ветеринарам и изолировать заболевших животных. Нарушение этих правил может привести к массовому распространению инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес