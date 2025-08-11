Иркутская область ускоряет процесс распоряжения материнским капиталом

Отделение Социального фонда России по Иркутской области сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом с 10 до 5 рабочих дней. Новые правила вступили в силу летом 2025 года после изменения закона о государственной поддержке семей с детьми. Перечень необходимых документов сокращен, и вся информация теперь запрашивается через межведомственное взаимодействие.

По новым правилам межведомственные ответы должны поступать в течение 48 часов, а решение по заявлению принимается за 5 рабочих дней. Максимальный срок приостановления рассмотрения заявления в случае отсутствия сведений сокращен до 12 рабочих дней. Материнский капитал предоставляется при рождении первого или последующих детей, если право на него ранее не возникало, и доступен только гражданам России.



Сертификат на материнский капитал оформляется без заявления на основании данных из ЗАГС, и его размер индексируется ежегодно. В 2025 году он составляет 912 162 рубля: 690 266 рублей на первого ребенка и увеличение на 221 895 рублей на второго. Для распоряжения средствами необходимо подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентской службе СФР или МФЦ.