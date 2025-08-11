ИНК организует интерактивную площадку на Молодежном форуме «Байкал»

Генеральный партнер Молодежного международного форума «Байкал» – Иркутская нефтяная компания (ИНК) – организует интерактивную площадку на мероприятии.

Открытие форума состоится 12 августа в Ольхонском районе Иркутской области. Мероприятие объединит 600 молодых людей из разных регионов России и зарубежных стран. Ключевая тема форума – повестка устойчивого развития.

В течение всего форума на площадке ИНК пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи, настольные игры, а также выступления представителей руководства компании. Участники узнают о карьерных возможностях в ИНК, компетенциях и стратегиях, необходимых для становления молодых специалистов лидерами и развитии промышленного туризма на производственных объектах.

ИНК также учредила грант на обучение в магистратуре Иркутского государственного университета. Претендовать на грант смогут все участники форума. Отбор пройдет в несколько этапов: онлайн-тестирование, решение кейсов и деловая игра. Критериями оценки станут лидерские качества и навыки командной работы.

Молодежный форум «Байкал» проводится с 2008 года, организатор – правительство Иркутской области. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.