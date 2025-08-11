От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей

«Стройка – это двигатель прогресса», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече со строителями и горожанами, которая прошла в рамках праздника «Строй-ка фест» и назвал основные направления развития Иркутска и региона, где строительный комплекс может в полной мере реализовать свои возможности.

– Я думаю, тепловой луч – это первое направление, где строители могут реализовать себя и сделать так, чтобы прилегающая территория стала лучше, краше, интереснее, комфортнее, безопаснее. Это вызов строителям, чтобы они доказали, что могут построить красивый городской район с современной инфраструктурой.

Ещё одна точка приложения сил для строительных компаний – модернизация Ершовского водозабора. Этот проект поддержан на уровне правительства страны. Вызовом строителям Игорь Кобзев также назвал инфраструктурный проект по Байкальскому тракту, который необходим для развития туристической отрасли.

Следующее направление – это строительство современного авиаузла, который, по словам губернатора, позволит Иркутской области не только конкурировать с другими регионами Сибири и Дальнего Востока, но и станет точкой роста для Иркутской агломерации.

– Именно авиаузел объединит Иркутск, Шелехов, Ангарск в единую агломерацию. Это точка, которая даст рост не только пассажиро- и грузоперевозкам, но и строительству новых дорог, формированию сетевой инфраструктуры, развитию малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Игорь Кобзев.

