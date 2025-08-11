Новости

Россияне уезжают из Турции

Турция теряет популярность среди российских граждан – количество постоянно проживающих там россиян уменьшилось с 154 тысяч в 2023 году до 85 тысяч в 2025.

«Турция больше не рассматривается как комфортное место для долгосрочного проживания – люди сталкиваются с отказами в продлении ВНЖ даже при наличии недвижимости», – рассказал «Известиям» российский дипломат.

Основными причинами отъезда стали 30% рост цен на жилье, сложная бюрократическая процедура продления документов и общее удорожание жизни.

Многие перебираются в Сербию, Португалию или возвращаются в Россию.


