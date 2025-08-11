Новости

Иркутская область заняла 63 место в антирейтинге аварийности на дорогах

Иркутская область заняла 63 место в антирейтинге аварийности среди российских регионов по итогам первого полугодия 2025 года. Схожая ситуация наблюдается в соседних регионах – Бурятии и Красноярском крае, которые также находятся в конце списка по безопасности дорожного движения.

В первой половине 2025 года Иркутская область продемонстрировала один из самых высоких показателей аварийности в России. Согласно рейтингу РИА Новости, здесь зафиксировано 114,9 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспортных средств, что ставит регион на 63-е место в общероссийском рейтинге.

Среди соседних регионов ситуация схожая: Республика Бурятия (110,5 ДТП) и Красноярский край (108,3 ДТП) также находятся в числе аутсайдеров, занимая 56-е и 55-е места соответственно. Новосибирская область разделила с Иркутской областью показатель 114,9 ДТП, оказавшись на 64-й позиции.

Наименьший уровень аварийности зафиксирован в Чеченской Республике (13,9 ДТП), Томской области (38,4 ДТП) и Ямало-Ненецком автономном округе (39,3 ДТП). Московская (47,9 ДТП) и Свердловская (45,6 ДТП) области также вошли в число регионов с относительно благополучной ситуацией на дорогах.

Самые тревожные показатели отмечены в Республике Тыва (379,6 ДТП), Костромской области (217,8 ДТП), Республике Калмыкия (199,3 ДТП) и Омской области (183,3 ДТП). Тюменская область (161,9 ДТП) также оказалась в числе регионов с высокой аварийностью.


