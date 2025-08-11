В Иркутске построят новый хирургический комплекс и военный госпиталь

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал инициативу строительства комплекса зданий на базе Иркутского научного центра хирургии и травматологии в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Планируется возведение хирургического корпуса с отделением реабилитации, а также строительство военного госпиталя.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Строительство военного госпиталя и научно-клинического комплекса центра хирургии и травматологии станет мощной базой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Иркутской области, регионов Сибири и Дальнего Востока. Особенно важна значимость для медицинской помощи участникам специальной военной операции, которым необходимо качественное восстановительное лечение на длительный срок», – отметил Игорь Кобзев.

Ежегодно в учреждении проводят более 5 тыс. операций, включая лечение участников СВО. Новый комплекс позволит значительно расширить возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Наш центр – это современное научно-медицинское учреждение, расположенное в приспособленных зданиях дореволюционной постройки, перепланированных под медицинские нужды. Часть корпусов является памятниками архитектуры, что осложняет проведение реконструкции. Планировка и площадь существующих помещений не соответствуют современным нормативам и требованиям к медицинским организациям», – говорит директор ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» Владимир Сороковиков.