ВТБ открыл регистрацию на ежегодный хакатон MORE.Tech

Участникам предстоит решить одну из трех актуальных задач от технологических команд банка. Мероприятие пройдет в гибридном формате с 27 августа до 20 сентября, призовой фонд составит 1,5 млн рублей.

Регистрация продлится до 3 сентября. Заявки могут подать команды из 2–5 человек.

Участники представят свои решения в офлайне 20 сентября, призовой фонд разделят между собой девять команд. Хакатон станет интересным событием как для выпускников и студентов технических вузов старше 18 лет, так и для специалистов с опытом работы: разработчиков, аналитиков, экспертам в области информационной безопасности.

«Семейство хакатонов ВТБ — важная часть работы с молодыми технологическими талантами и ИТ-специалистами в интересах всей отрасли. В рамках MORE.Tech участники решают прикладные задачи, отражающие ключевые технологические приоритеты, — от автоматизации процессов до внедрения искусственного интеллекта. Мы уделяем внимание не только содержательной части наших мероприятий, но и созданию комфортных условий для их участников — с понятными кейсами и возможностью взаимодействия с ведущими экспертами. Такая атмосфера помогает развивать навыки, строить профессиональные связи и эффективно работать в команде», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

В этом году задачи MORE.Tech будут посвящены оптимизации работы ИТ-команд, разработке решений на low-code- и no-code-платформах, применению искусственного интеллекта в HR-процессах. Участники смогут выбрать одну из трех прикладных задач: создать инструмент для мониторинга и анализа SQL-запросов к PostgreSQL перед их выполнением, разработать приложение для управления графиками отпусков и присутствия в офисе с использованием LCNC-технологий, либо спроектировать ИИ-ассистента для голосового скрининга кандидатов в рамках найма.

ВТБ ежегодно проводит серию ИТ-соревнований, объединенных в семейство хакатонов. Участниками событий в 2024 году стали порядка 3,5 тыс. человек, общий призовой фонд мероприятий составил 4,7 млн рублей.