Губернатор Приангарья провел личный прием жителей Иркутского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с жителями Иркутского района, где рассмотрел насущные вопросы электроснабжения, водоснабжения и транспортной доступности населенных пунктов. В ходе приема особое внимание было уделено частым отключениям электроэнергии в поселке Новая Разводная и проблемам водоснабжения в селе Смоленщина.

Жительница села Смоленщина Ирина Червова рассказала о проблеме с отключениями электроэнергии, организации водоснабжения. Игорь Кобзев поручил провести более подробный анализ отключений и провести встречу с жителями поселка, представителями Иркутскэнергосбыта, сетевой компании и всех профильных ведомств.

По итогам встречи губернатор дал поручения профильным ведомствам проанализировать причины отключений и рассмотреть возможность увеличения частоты рейсов общественного транспорта.

«Во время посещения Иркутского масложиркомбината на прошлой неделе ко мне обратились двое сотрудников с данными вопросами. Для более детальной проработки пригласил их встретиться в индивидуальном порядке, ведь прием граждан – один из самых эффективных способов общения с жителями. По итогам обращения взяты в работу, даны поручения профильным ведомствам», – сказал Игорь Кобзев.