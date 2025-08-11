Китайская лихорадка чикунгунья: новая угроза на смену ковиду?

Эксперт из Пермского Политеха , старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о новой угрозе, которая пришла на смену ковиду — китайской лихорадке чикунгунья. В Китае, в частности в провинции Гуандун, разразилась эпидемия этого вируса, передающегося через укусы комаров. С момента его появления в начале июля число зараженных на юге Китая достигло 3 тысяч человек.

Что известно о вирусе

Чикунгунья зародилась в Африке среди древесных комаров и обезьян 300–500 лет назад, а около 70–90 лет назад распространилась в Азии, став городской эндемией. Вирус передается через комаров Aedes, включая Желтолихорадочного и Азиатского тигрового комаров, которые обитают в Африке, Азии, Америке и южной Европе.

Как происходит заражение

Вирус попадает в организм человека через укус комара, распространяется по клеткам кожи и кровотоку, скрываясь от иммунной системы. Подобно COVID-19, он вызывает цитокиновый шторм, когда организм чрезмерно агрессивно атакует инфекцию, разрушая свои клетки и ткани.

Какие симптомы у заболевания

Инкубационный период длится от 1 до 12 дней, а острая фаза — около двух-трех недель. Симптомы включают резкое повышение температуры, слабость, головную боль, мышечные и суставные спазмы, расстройства ЖКТ и поражение нервной системы и сердца. Выздоровление может перейти в хроническую форму.



Главная опасность чикунгуньи заключается в обострении хронических заболеваний, таких как болезни сердца и артриты. У некоторых пациентов развивается «синдром кривошеи» из-за боли в суставах. Поражения нервной системы могут иметь непредсказуемое течение и закончиться летальным исходом, особенно у пожилых людей.

Как передается вирус

Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, поэтому маски, которые носят жители Китая, бесполезны. Ключевой момент передачи — укус комара. Вакцина уже существует в США, а разработки ведутся и в других странах, включая Россию.

Стоит ли опасаться новой пандемии

Ключевым фактором в развитии пандемии станет способность комаров переносить вирус. Ареал обитания насекомых расширяется, но зимовку они переносят плохо.

– Будем надеяться, что санитарный холод не даст им сильно развернуться, особенно на территории России, – делится ученый Пермского Политеха. – Даже если вдруг Желтолихорадочный и Азиатский тигровый комары выработают устойчивость к низким температурам, нужны еще несколько условий для развития вспышки. В частности, это условия окружающей среды и достаточная восприимчивость людей к этой инфекции. Учитывая потребность вируса в постоянном наличии тепла и высокой влажности, а также повышенную восприимчивость к чикунгунье у жителей Африки и Азии, вероятность развития широкомасштабных вспышек в остальных странах не так высока. Это показывают и южные регионы Европы, где случаи заражения единичны.