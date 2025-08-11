Покупка вместо аренды: что ждет рынок офисной недвижимости в Москве

Дефицит офисных площадей и рост арендных ставок в Москве продолжают стимулировать тренд на покупку офисов, который, по прогнозам, продлится в ближайшие три года. По данным компании Nikoliers, в первом полугодии 2025 года общий объем сделок в сегменте классических офисов составил 779 тыс. кв. м, из которых 35% пришлось на куплю-продажу, а 65% — на аренду.

Доля сделок купли-продажи офисных площадей стабильно увеличивается последние три года, отмечают аналитики Nikoliers. В 2021 году она составляла всего 6,9%, в 2022 году выросла до 12,2%, а в 2023 году достигла 20,4%. В 2024 году доля увеличилась до 51,9%, благодаря крупным сделкам, таким как покупка РЖД площадей в Moscow Towers, «Ростеха» в «Ростех-Сити» и ЦБ РФ в БЦ SLAVA.

На текущий момент общий объем предложения офисной недвижимости в Москве составляет 20,6 млн кв. м. Прогнозируется, что к 2027 году общий объем ввода составит 2,4 млн кв. м, с 15% площадей, доступных для продажи, 7% — для аренды и 5% — для покупки или аренды. Объем предложения на продажу увеличился почти вдвое за год, достигнув 866 тыс. кв. м.

По словам Валентина Кусова, заместителя директора департамента офисной недвижимости Nikoliers, до конца 2026 года ожидается выход новых крупных проектов на рынок. Несмотря на это, предпочтение компаний к покупке офисных площадей останется ключевым трендом из-за ограниченного выбора качественных помещений и роста арендных ставок. Дефицит свободных качественных площадей сдерживает сделки, но спрос остается высоким, что поддерживает рост ставок аренды.