Дальневосточный банк сохранил кредитный рейтинг на уровне ruBBB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Дальневосточный банк» на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Текущий рейтинг был присвоен банку в августе 2023 года и подтвержден на данном уровне в августе 2024 года.

В обосновании рейтинга отмечается высокий прирост портфеля кредитования ФЛ за период с 01.07.2024 по 01.07.2025 – порядка 22%, наличие устойчивой клиентской базы заемщиков из сферы малого и среднего бизнеса на региональном уровне, участие в программах господдержки, в том числе по направлению ипотечного кредитования и МСБ, а также поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=24,5%; Н1.1 и Н1.2=23% на 01.07.2025) и нормативов ликвидности.

В целом высокий рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью собственных средств, адекватным качеством активов, приемлемой ликвидностью, а также консервативной оценкой корпоративного управления, отмечается в материалах «Эксперт РА».

«Очередное подтверждение высокого кредитного рейтинга свидетельствует о финансовой устойчивости кредитного учреждения, стабильном положении на рынке, надежности и доверии клиентов и партнеров», – прокомментировал президент АО «Дальневосточный банк» Сергей Маринин.