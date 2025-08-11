Заморозка цен на продукты: почему это не решит проблему инфляции?

В Госдуме предложили заморозить цены на важные социально значимые продукты питания с 1 сентября. Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обосновал это предложение возможным ростом инфляции и мнением экспертов о необходимости заморозки цен на мясо, сахар и плодоовощную продукцию.

Однако Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что попытки административного регулирования цен в прошлом, особенно во время пандемии и экономических трудностей 2022-2023 годов, не привели к снижению цен. Продовольственная инфляция замедляется благодаря летней плодоовощной дефляции. За последние 10 лет инфляция в стране удвоилась, а цены на картофель выросли более чем в 2,5 раза. Искусственное сдерживание цен часто приводит к их резкому росту после отмены ограничений.

Мильчакова считает, что лучший способ регулирования цен — это льготы для производителей и открытие рынка для импорта из дружественных стран. Она ожидает, что инфляция в России замедлится до 7,5-8% в 2025 году без административного вмешательства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина также выступала против государственного регулирования цен, предупреждая о товарном дефиците и росте теневого рынка. Она подчеркивает, что ключевая ставка должна сбалансировать потребительский спрос под уровень производства.

Как сообщает Росстат, с 29 июля по 4 августа дефляция составила 0,13%, после 0,05% в предыдущие две недели. Цены на картофель, белокочанную капусту и свеклу снизились почти на 10%. Однако рост цен на свинину (+0,6%) и повышение тарифов ЖКХ в начале июля ограничили более глубокую дефляцию. В связи с этим месячная инфляция за июль, вероятно, останется на июньском уровне в 0,2%.

До сентябрьского заседания ЦБ РФ ожидается публикация новых данных по инфляции, однако наблюдаемый тренд на ускоренную дефляцию позволяет предположить возможное снижение ключевой ставки ещё на 1–2% до уровня 16–17%.