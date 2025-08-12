Как упрощение правил изменило рынок летних веранд в Москве

В 2025 году центральные улицы Москвы, такие как Пятницкая и Новый Арбат, стали лидерами по числу летних веранд. По данным консалтинговой компании NF GROUP, 218 из 357 заведений на ключевых гастрономических улицах столицы открыли сезонные площадки, что на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Упрощенные правила размещения и высокий спрос способствуют укреплению формата летних веранд как значимого элемента городской ресторанной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что рынок общественного питания Москвы отличается высокой конкуренцией и разнообразием гастрономических концепций, которые быстро адаптируются к изменениям потребительских предпочтений. Летние веранды увеличивают вместимость заведений и создают комфортную атмосферу для посетителей в теплое время года.

В 2025 году в Москве были упрощены правила размещения летних веранд, что позволило устанавливать конструкции без необходимости согласования архитектурно-художественного решения. Это нововведение сократило сроки открытия сезонных площадок и способствовало их увеличению.

Наибольшая доля веранд приходится на кафе и рестораны — такие площадки организованы в 74% заведений. Средняя вместимость одной уличной веранды составляет около 30 посадочных мест. Летние веранды не только решают прикладные задачи, увеличивая количество посадочных мест, но и становятся важным инструментом привлечения гостей.

Ирина Козина, директор департамента стрит-ретейла NF GROUP, отмечает, что летние веранды могут обеспечивать до 40% прироста выручки рестораторам. Изменения в законодательстве способствуют повышению привлекательности заведений, ранее не имевших возможности использовать уличные пространства. Популярность дворовых пространств также растет, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие pop-up концепций.