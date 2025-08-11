Встреча на Аляске может укрепить рубль до 75 за доллар

Российский рубль начал новую неделю уверенным ростом. Биржевой курс юаня снизился и колеблется вокруг 11,1 руб. На внебиржевом рынке доллар США продолжает снижаться, оставаясь, тем не менее, в коридоре 79-80 руб., а евро колеблется вокруг 92,5 руб.



– Финансовые рынки с нетерпением ждут 15 августа, когда состоится встреча президентов США и России. Информацию о формате будущих переговоров Белый дом анонсировал на этот понедельник. Некоторые западные СМИ предполагают, что на Аляску Дональд Трамп также пригласил президента Украины Владимира Зеленского, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

При этом новые санкции против России США в назначенный срок не ввели. На взгляд эксперта, рубль и российский фондовый рынок сегодня растут именно на ожиданиях, что с началом переговорного процесса глав двух держав вероятность введения санкций против других импортеров российской нефти приблизится к нулю. Не исключено также, что Трамп постепенно запустит процесс отмены действующих ограничений против российского бизнеса.

– Мы считаем, что к концу текущей недели возможно несколько сценариев развития событий вокруг встречи глав государств на Аляске. Первый предполагает, что США и Россия проведут весьма конструктивное обсуждение украинского вопроса, которое станет началом процесса долгосрочного урегулирования на Украине, а также запустит процесс отмены санкций. На этом фоне рубль может подняться в паре с долларом до 75. Второй сценарий предполагает, отсутствие конкретных результатов диалога, участие в нем президента Зеленского повышает вероятность формализации переговоров, усиливает неопределенность и повышает вероятность новых санкций против РФ или ее партнеров. В случае реализации этого прогноза пара USD/RUB может подняться до 82–83. Если встреча президентов США и России не состоится, то вероятность новых санкций значительно усилится, а рубль упадет к доллару до 85, – резюмирует Наталья Мильчакова.