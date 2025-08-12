Новости

Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?

Вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил тревожный прогноз для строительной отрасли России, предполагая, что 19% проектов, перенесенных на более поздние сроки, могут свидетельствовать о финансовых трудностях девелоперов, ведущих к возможным банкротствам. Переносы ввода объектов на более чем полгода указывают на серьезные проблемы.

Ранее Хуснуллин предупреждал, что если процентные ставки по ипотеке не снизятся, ввод нового жилья в 2027 году сократится почти на треть по сравнению с 2024 годом. Росстат зафиксировал снижение ввода жилья на 2,4% в первом полугодии. Рынок недвижимости реагирует на изменения ставок с временным лагом.

Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, снижение ключевой ставки и удешевление ипотеки начнут влиять на рынок не раньше осени. Средние ставки по коммерческой ипотеке в июле уменьшились на 1–1,5%, но этого недостаточно для оживления спроса на новостройки. В Москве в июле не был запущен ни один новый проект массовой застройки.

– Возможно, к осени ситуация со спросом на новое жилье улучшится и массовых банкротств небольших застройщиков удастся избежать. Однако мы ожидаем, что продажи нового жилья в РФ по итогам 2025 года сократятся на 20–40%. Если ситуация будет развиваться по еще более пессимистичному сценарию, уже в следующем году ряд небольших застройщиков может быть поглощен лидерами рынка, – резюмирует Наталья Мильчакова.


Сибирское Информационное Агентство
