Трамп «едет в Россию» для переговоров с Путиным: что ждать от встречи?

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует отправиться в Россию для переговоров с Владимиром Путиным 15 августа. Об этом он сообщил журналистам, заявив: «Я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию в пятницу».

Не исключено, что американский президент оговорился. Ожидалось, что встреча лидеров двух стран пройдет на Аляске в тот же день. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа.

11 августа 2025
11 августа 2025

Основная тема предстоящих переговоров — завершение боевых действий на Украине. Украина и её европейские союзники настаивают на прекращении огня как первом шаге к долгосрочному урегулированию и считают необходимым продолжать экономическое давление на Москву. Российское предложение, по данным The Wall Street Journal, включает в себя территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня.

В начале августа Путин заявил, что российские условия, озвученные в июне 2024 года, остаются неизменными и включают вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.


