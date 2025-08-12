Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 августа: 8 693,6904 руб/1 г золота и 98,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 693,6904 руб.
  • 1 грамм серебра - 98,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 3 401,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 919,9700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,4703 р. (0,17%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,36%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7800 р. (0,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,0100 р. (1,35%).

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
