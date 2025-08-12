Иркутск принял чемпионат Сибири по дрон-рейсингу

В Иркутске завершились престижные соревнования по гонкам дронов, собравшие сильнейших спортсменов Сибирского федерального округа. На стадионе «Локомотив» команды из четырех регионов состязались в трех классах беспилотников, демонстрируя мастерство управления на специальной трассе.

«Это не только зрелищный спорт будущего, но и возможность для молодежи проявить свои технические способности», – подчеркнул вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

Победители регионального этапа получили право представлять Сибирь на всероссийском чемпионате в 2025 году. 16 августа состоится заключительный онлайн-турнир в дисциплине «Технический симулятор».