Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

Иркутск принял чемпионат Сибири по дрон-рейсингу

В Иркутске завершились престижные соревнования по гонкам дронов, собравшие сильнейших спортсменов Сибирского федерального округа. На стадионе «Локомотив» команды из четырех регионов состязались в трех классах беспилотников, демонстрируя мастерство управления на специальной трассе.

«Это не только зрелищный спорт будущего, но и возможность для молодежи проявить свои технические способности», – подчеркнул вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

Победители регионального этапа получили право представлять Сибирь на всероссийском чемпионате в 2025 году. 16 августа состоится заключительный онлайн-турнир в дисциплине «Технический симулятор».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес