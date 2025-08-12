Новости

Пробная встреча: Трамп стремится к прекращению конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил, что главной целью его встречи с Владимиром Путиным является прекращение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это будет «пробная» встреча, чтобы понять, возможна ли договоренность. Трамп также планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским, передаёт РБК.

Трамп заявил, что намерен сказать Путину: «Вы должны остановить эту войну». Он считает, что Россия имеет огромный потенциал для собственного развития и должна сосредоточиться на этом. Президент США выразил надежду на конструктивный диалог и отметил, что в первые две минуты встречи станет ясно, возможна ли сделка.

Если договоренности не будет, Трамп не исключает прекращения посреднических усилий. Он считает, что без его вмешательства Путин мог бы не разговаривать ни с кем. Тем не менее, Трамп готов обсудить параметры сделки и затем связаться с Зеленским и европейскими лидерами.

В конечном итоге Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского и допускает своё участие в ней, если это будет необходимо. Президент США объявил, что хочет увидеть прекращение огня и «лучшую» сделку, которая может быть для обеих сторон. Трамп также анонсировал «некоторый обмен территориями» в рамках урегулирования.

Встреча Трампа с Путиным состоится на Аляске 15 августа. Об этом стало известно после переговоров Путина с спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что стороны будут прорабатывать «практические и политические параметры» саммита, что будет сложным процессом. Москва надеется, что следующий саммит пройдет в России, и Трампу передано соответствующее приглашение.


