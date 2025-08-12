Трамп и Путин: как Европа пытается сорвать переговоры

Вашингтон планирует консультироваться с европейскими союзниками перед встречей президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Трамп заявил о предварительном характере встречи и намерении провести еще одну, возможно, с участием Путина и Зеленского. Он также выразил готовность отказаться от переговоров при отсутствии прогресса, отметив, что 88% украинцев хотят мира, передаёт газета "Ведомости".

Союзники США по НАТО обеспокоены возможными результатами саммита, опасаясь заключения соглашений без участия Европы и Украины. Европейские дипломаты сообщили CNN о своих опасениях остаться вне переговорного процесса.

Доцент Финансового университета Александр Камкин отмечает, что ЕС опасается двусторонних контактов между Россией и США. ЕС обоснованно опасается, что двусторонние контакты российского и американского лидеров оставят Брюссель за бортом и не дадут ему сыграть модерирующую функцию в конфликте, чего евробюрократы очень хотят. Европейские политики не заинтересованы в диалоге США и России по Украине, поэтому и ориентируются на срыв саммита. Вдобавок, говорит Камкин, Евросоюз пытается протащить на саммит Зеленского хотя бы для его формального присутствия, так как для России это будет раздражающим фактором, который может сорвать встречу с Трампом.

Артем Соколов из МГИМО считает, что срыв саммита — это программа-максимум для европейской дипломатии. Любая форма урегулирования или перемирия с уступками России будет ударом по стратегии ЕС, стремящегося к стратегическому поражению России.

Павел Тимофеев из ИМЭМО РАН полагает, что Трамп будет игнорировать интересы Европы, преследуя свои цели. В случае сближения США и России поддержка Киева может перейти к Европе, что потребует увеличения военных затрат. Однако встреча на Аляске вряд ли приведет к радикальному консенсусу.

Слова Трампа о возможной второй встрече – продолжение попыток гнуть свою линию и выводить на трехсторонний формат, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, это также дополнительное прощупывание почвы и стимул для расширения переговорного формата сначала на Киев, потом и на Брюссель. «Все это продиктовано стремлением Трампа позиционировать себя лидером, объединяющим другие государства для достижения долгосрочного мира», – сказал Кошкин.