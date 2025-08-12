Бум на готовое жилье: почему квартиры снова дорожают?

Готовые квартиры в российских мегаполисах снова начали дорожать, что связано со снижением ключевой ставки Центробанка. В июле наиболее заметный рост цен на вторичное жилье наблюдался в Москве и Краснодаре. Средняя стоимость проданных квартир в городах-миллионниках достигла 182 329 руб., что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце, по данным группы «Плюс». Компания «Этажи» также подтверждает рост цен, отметив увеличение на 3,37% до 146 815 руб., сообщает газета "Ведомости".

Эксперты объясняют рост цен с резким увеличением спроса на готовые квартиры. Исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова отметила, что интерес к такой недвижимости в июле вырос на 15–17% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ и улучшением условий по рыночной ипотеке, что привело к реализации отложенного спроса, накопленного в период высоких кредитных ставок.

Эксперты отмечают рост спроса и на рынке новостроек. В июле продажи нового жилья в Московском регионе достигли уровня прошлого года благодаря снижению банковских ставок по вкладам и скидкам от застройщиков. По данным компании Est-a-Tet, в регионе было продано 478 300 кв. м жилья, что на 25% больше по сравнению с июнем. Наибольший рост спроса зафиксирован в новой Москве, где объем продаж увеличился на 27,1%, достигнув 88 400 кв. м.