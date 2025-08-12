Новости

Госдума может ограничить строительство многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

Депутаты Госдумы предложили запретить возведение многоэтажных домов в населенных пунктах, где дефицит инфраструктуры превышает 50%. Инициатива направлена на синхронизацию жилищного строительства с развитием социальных объектов и коммуникаций, но эксперты предупреждают о рисках роста цен на недвижимость.

«Запрет на строительство не решит проблему инфраструктуры, а лишь переложит ее на бюджет, одновременно сократив предложение жилья», – рассказала «Известиям» президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Законопроект предусматривает оценку инфраструктурной обеспеченности региона перед выдачей разрешений на строительство. Однако специалисты опасаются, что это приведет к оттоку населения из «замороженных» городов и перегруженности существующего жилого фонда.


