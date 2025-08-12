Telegram в центре скандала: Дуров заблокировал каналы доксинга и вымогательства

Telegram заблокировал десятки каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. Решение было принято после получения сотен сообщений от пользователей о мошенничестве и шантаже, поступивших спустя 20 дней после его предыдущего поста, передаёт газета "Ведомости".

Дуров заявил, что у Telegram есть неопровержимые доказательства того, что администраторы каналов публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их за оплату от жертв. Некоторые администраторы продавали так называемые "блоки защиты" — сборы, которые жертвы должны были платить, чтобы избежать нападок.

Дуров подчеркнул, что Telegram не является площадкой для доксинга или шантажа и предостерег администраторов от создания клонов таких каналов: «Мы вас найдем».

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать цифровые подарки в Telegram для продвижения наркошопов, казино и экстремистских сайтов, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Преступники дарят подарки, содержащие ссылки на такие ресурсы, администраторам Telegram-каналов, тем самым рекламируя нелегальный контент. В результате подписчики подают жалобы в Роскомнадзор, что может привести к блокировке канала.