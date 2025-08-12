Зеленский готовится к уступкам: отказ от территорий ради мира?

Британская газета The Daily Telegraph сообщает, что Киев рассматривает возможность отказа от контролируемых Россией территорий в обмен на прекращение конфликта и перспективу вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил обсуждение передачи территорий в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму, что фактически заморозит линию фронта, передаёт РБК.

Взамен Киев надеется получить надежные гарантии безопасности, включая поставки оружия и путь к членству в НАТО. Это решение Зеленского газета рассматривает как смягчение позиции накануне переговоров президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированных на 15 августа.

Однако Зеленский также заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое мирное соглашение, предложенное Вашингтоном, если оно предусматривает отказ от украинских земель.