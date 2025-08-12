Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

Зеленский готовится к уступкам: отказ от территорий ради мира?

Читайте также:

Небо над Аляской закроют во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже
12 августа 2025
Трамп и Путин: как Европа пытается сорвать переговоры
12 августа 2025

Британская газета The Daily Telegraph сообщает, что Киев рассматривает возможность отказа от контролируемых Россией территорий в обмен на прекращение конфликта и перспективу вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил обсуждение передачи территорий в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму, что фактически заморозит линию фронта, передаёт РБК.

Взамен Киев надеется получить надежные гарантии безопасности, включая поставки оружия и путь к членству в НАТО. Это решение Зеленского газета рассматривает как смягчение позиции накануне переговоров президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированных на 15 августа.

Однако Зеленский также заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое мирное соглашение, предложенное Вашингтоном, если оно предусматривает отказ от украинских земель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (584)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес