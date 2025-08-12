Новости

Небо над Аляской закроют во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже

15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо в связи с встречей президентов США и России. Ограничения будут сняты 16 августа, как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В радиусе 30 миль и на высоте до 18 тыс. футов воздушное пространство будет закрыто.

Президент США Дональд Трамп назвал саммит с Владимиром Путиным «пробным» и заявил, что его цель — остановить конфликт на Украине. О встрече на Аляске Трамп объявил 8 августа, после переговоров российского лидера с спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле.

