Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

Эксперты предложили увеличить декретные выплаты до 80% от зарплаты

Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили радикально изменить систему выплат для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».

Согласно инициативе, пособие по уходу за вторым ребенком может вырасти до 60% от среднего заработка, а за третьим – до 80%, с продлением выплат до 2,5-3 лет соответственно.

«Резкое снижение доходов семьи во время декрета заставляет откладывать рождение следующих детей», – отметил директор Северо-Кавказского института – филиала Президентской академии Азамат Тлисов.

Предложения включают также налоговые льготы для работодателей, жилищные сертификаты и развитие ясельной инфраструктуры. Реализация инициатив потребует дополнительных бюджетных расходов – до 30 млрд рублей ежегодно.

Ранее эксперт hh.ru Анна Шаверина рассказала, как подготовиться к декрету и вернуться без финансовых потерь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес