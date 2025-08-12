Эксперты предложили увеличить декретные выплаты до 80% от зарплаты

Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили радикально изменить систему выплат для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».

Согласно инициативе, пособие по уходу за вторым ребенком может вырасти до 60% от среднего заработка, а за третьим – до 80%, с продлением выплат до 2,5-3 лет соответственно.

«Резкое снижение доходов семьи во время декрета заставляет откладывать рождение следующих детей», – отметил директор Северо-Кавказского института – филиала Президентской академии Азамат Тлисов.

Предложения включают также налоговые льготы для работодателей, жилищные сертификаты и развитие ясельной инфраструктуры. Реализация инициатив потребует дополнительных бюджетных расходов – до 30 млрд рублей ежегодно.

