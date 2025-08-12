Новости

Литий взлетел в цене: остановка рудника CATL взбудоражила рынок

Стоимость фьючерсов на литий на Гуанчжоуской бирже резко увеличилась 11 августа после того, как китайский производитель аккумуляторов CATL приостановил работу крупного рудника. По данным Bloomberg, цена на самый активно торгуемый контракт выросла на 8%, достигнув 81 тыс. юаней за тонну.

Акции китайских компаний Tianqi Lithium и Ganfeng Lithium Group также пошли вверх, увеличившись на 19% и 21% соответственно. Приостановка работ на руднике вызвала опасения, что Китай может временно остановить другие проекты, чтобы бороться с перепроизводством.

Будущее рудника CATL находится под пристальным вниманием, так как ходят слухи о возможном непродлении лицензии властями. По данным Bank of America, на этот рудник приходится около 6% мировой добычи лития, а на другие рудники региона — не менее 5%.

Эксперт, которого цитирует Bloomberg, отмечает, что цена на литий имеет значительный потенциал для роста в ближайшем будущем.


